Матч «Автомобилиста» и СКА начался с минуты молчания

Память жертв теракта в Подмосковье почтили на стадионе в Екатеринбурге перед началом матча плей-офф КХЛ между местным «Автомобилистом» и петербургским СКА. Видео армейцы опубликовали в своем телеграм-канале.
Встречу было решено не переносить в отличие от игр «Спартак» — «Металлург» и «Авангард» — «Локомотив».
Сейчас идет первый период, счет 0:1 в пользу петербуржцев. СКА в серии с «Автомобилистом» проигрывает уже со счетом 0–3. Больше у петербуржцев нет права на ошибку. Еще один проигрыш, и сезон для петербургской команды закончится.