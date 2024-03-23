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    Матч «Автомобилиста» и СКА начался с минуты молчания

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    Память жертв теракта в Подмосковье почтили на стадионе в Екатеринбурге перед началом матча плей-офф КХЛ между местным «Автомобилистом» и петербургским СКА. Видео армейцы опубликовали в своем телеграм-канале.

    Встречу было решено не переносить в отличие от игр «Спартак» — «Металлург» и «Авангард» — «Локомотив».

    Сейчас идет первый период, счет 0:1 в пользу петербуржцев. СКА в серии с «Автомобилистом» проигрывает уже со счетом 0–3. Больше у петербуржцев нет права на ошибку. Еще один проигрыш, и сезон для петербургской команды закончится.

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