Выпившую петербурженку таксист разбудил сексом

Жительница Петербурга заявила в полицию об изнасиловании водителем такси. Он совершил с ней половой акт, пока девушка спала.

Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, накануне около полуночи 22-летняя девушка приехала в бар на Комендантском проспекте и выпивала с друзьями — в этом же заведении она работает администратором. Около пяти утра вечеринка закончилась, и она вместе с подругой поехала на такси в сторону дома. Приятельница вышла на Арцеуловской аллее, заявительница поехала дальше, но ее быстро сморило. Когда она проснулась, то поняла, что водитель ее насилует. Закончив, он довез ее до дома.