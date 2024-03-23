Выпившую петербурженку таксист разбудил сексом

Жительница Петербурга заявила в полицию об изнасиловании водителем такси. Он совершил с ней половой акт, пока девушка спала.
Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, накануне около полуночи 22-летняя девушка приехала в бар на Комендантском проспекте и выпивала с друзьями — в этом же заведении она работает администратором. Около пяти утра вечеринка закончилась, и она вместе с подругой поехала на такси в сторону дома. Приятельница вышла на Арцеуловской аллее, заявительница поехала дальше, но ее быстро сморило. Когда она проснулась, то поняла, что водитель ее насилует. Закончив, он довез ее до дома.
Девушка зафиксировала ушибы и травму поясницы. Водителя ищут, машина зарегистрирована на женщину.