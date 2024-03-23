На контролера метро напали в Мурино, хулиганов пока не нашли

Сотрудник петербургского метрополитена пострадал недалеко от дома, столкнувшись с парой незнакомцев. Его залили газом и поспешили удалиться.

Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, сотрудник метро пострадал два дня назад около пяти часов вечера на улице Шувалова в Мурино. К нему подошли двое, начался словесный конфликт. Его несколько раз ударили руками по лицу и распылили в его сторону перцовый газ.

Мужчина обратился в травмпункт, медики зафиксировали ожоги и травму руки. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Подозреваемых пока не нашли. Камеры видеонаблюдения стóящей информации не дали.