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    Задержаны предполагаемые террористы

    На контролера метро напали в Мурино, хулиганов пока не нашли

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    5 комментариев

    Сотрудник петербургского метрополитена пострадал недалеко от дома, столкнувшись с парой незнакомцев. Его залили газом и поспешили удалиться.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, сотрудник метро пострадал два дня назад около пяти часов вечера на улице Шувалова в Мурино. К нему подошли двое, начался словесный конфликт. Его несколько раз ударили руками по лицу и распылили в его сторону перцовый газ.

    Мужчина обратился в травмпункт, медики зафиксировали ожоги и травму руки. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

    Подозреваемых пока не нашли. Камеры видеонаблюдения стóящей информации не дали.

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    Комментарии 5

    Гость23 Мар 2024 в 12:45
    А видео лиц?
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