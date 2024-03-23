«Выдалось тяжелое утро». В Белгородской области еще одна жертва обстрелов

Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области. Еще несколько пострадавших в самом Белгороде. Об обстрелах сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков утром 23 марта.

По его данным, БПЛА нанесли урон в Старооскольском и Чернянском районах. В последнем погибший и два пострадавших. Частные и многоквартирные дома повреждены в столице региона. Гладков также сказал, что есть пострадавшие, но их количество пока не уточнено.

«Все строительные и аварийные бригады на месте, идет поквартирный и подомовой обход. Начальник главного управления МЧС Сергей Петрович докладывает о ликвидации возгораний, в частности частного жилого дома. Всё, необходимое для восстановления, в наших возможностях, оно есть. Все работы будут максимально быстро выполнены», — заверил губернатор.

