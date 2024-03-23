    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 0

    3 м/с, ю-з

    743мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    «Выдалось тяжелое утро». В Белгородской области еще одна жертва обстрелов

    761
    2 комментария

    Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области. Еще несколько пострадавших в самом Белгороде. Об обстрелах сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков утром 23 марта.

    По его данным, БПЛА нанесли урон в Старооскольском и Чернянском районах. В последнем погибший и два пострадавших. Частные и многоквартирные дома повреждены в столице региона. Гладков также сказал, что есть пострадавшие, но их количество пока не уточнено.

    «Все строительные и аварийные бригады на месте, идет поквартирный и подомовой обход. Начальник главного управления МЧС Сергей Петрович докладывает о ликвидации возгораний, в частности частного жилого дома. Всё, необходимое для восстановления, в наших возможностях, оно есть. Все работы будут максимально быстро выполнены», — заверил губернатор.

    В Минобороны сообщили, что ПВО в Белгородской области сбили 11 реактивных снарядов RM-70 «Вампир».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close