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    Теракт в Crocus City Hall

    В Москве после теракта перекрыли Красную площадь

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    9 комментариев

    Силовики оцепили Красную площадь в центре Москвы. Подходы к территории перекрыли заграждениями ночью 23 марта, по периметру дежурят сотрудники патрульно-постовой службы полиции и ОМОНа. Об этом сообщает ТАСС.

    Меры безопасности усилены после теракта в «Крокус Сити Холле». Вечером в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В какой-то момент в помещении начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. В результате погибли более 60 человек, число жертв продолжает расти.

    В регионах России отменены все массовые мероприятия, артисты отменяют концерты. В Петербурге в пятницу заведения закрылись раньше обычного.

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    Комментарии 9

    Гость23 Мар 2024 в 06:14
    алкогольича ловят
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