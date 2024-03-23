В Москве после теракта перекрыли Красную площадь

Силовики оцепили Красную площадь в центре Москвы. Подходы к территории перекрыли заграждениями ночью 23 марта, по периметру дежурят сотрудники патрульно-постовой службы полиции и ОМОНа. Об этом сообщает ТАСС.



Меры безопасности усилены после теракта в «Крокус Сити Холле». Вечером в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В какой-то момент в помещении начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. В результате погибли более 60 человек, число жертв продолжает расти.

