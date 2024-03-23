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    Цифровой двойник поможет преобразовать свет, идущий по оптоволокну, в электрический ток

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    Способ повысить эффективность передачи электроэнергии по оптоволоконным линиям предложили специалисты Пермского политеха. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», для этого создали цифровой двойник фотоэлектрического преобразователя — того элемента, который преобразует оптическую энергию в электрическую.

    Существующие преобразователи имеют довольно низкий КПД, хотя в целом технология передачи электроэнергии через оптоволокно имеет свои преимущества. Точнее, по нему передается свет, излучаемый лазером, который затем превращается в ток. Такой способ позволяет обеспечивать питание устройств, расположенных вдали от источников электроэнергии, например, датчиков мониторинга газов в воздухе. Оптоволокно, в свою очередь, обеспечивает высокую скорость и хорошее качество передачи данных, имеет высокий уровень молние- и пожаростойкости, а также невосприимчиво к электромагнитным помехам.

    Ученые отмечают, что цифровой двойник позволяет моделировать различные варианты работы устройства в разных условиях с разными параметрами, например, оценить влияние влажности и температуры — и перенастроить режим работы, чтобы повысить эффективность.

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