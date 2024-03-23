Цифровой двойник поможет преобразовать свет, идущий по оптоволокну, в электрический ток

Способ повысить эффективность передачи электроэнергии по оптоволоконным линиям предложили специалисты Пермского политеха. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», для этого создали цифровой двойник фотоэлектрического преобразователя — того элемента, который преобразует оптическую энергию в электрическую.

Существующие преобразователи имеют довольно низкий КПД, хотя в целом технология передачи электроэнергии через оптоволокно имеет свои преимущества. Точнее, по нему передается свет, излучаемый лазером, который затем превращается в ток. Такой способ позволяет обеспечивать питание устройств, расположенных вдали от источников электроэнергии, например, датчиков мониторинга газов в воздухе. Оптоволокно, в свою очередь, обеспечивает высокую скорость и хорошее качество передачи данных, имеет высокий уровень молние- и пожаростойкости, а также невосприимчиво к электромагнитным помехам.