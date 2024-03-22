Число проданных за долги ипотечных квартир в Петербурге за год выросло на 60%

За последние пять лет банки в три раза увеличили объем погашения просроченной ипотеки через изъятие и продажу квартир на торгах. В Петербурге за последний год число проданных за долги квартир выросло на 60%. Об этом в пятницу, 22 марта, рассказали «Фонтанке» в коллекторском агентстве «Долговой Консультант».
Прошедший 2023 год стал антирекордом для ипотечных должников. Всего кредиторы через продажу залоговых квартир взыскали 22,23 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2022 году, и в 1,3 раза — чем в 2021 году. В Петербурге квартир должников продали на 3,4 млрд рублей, что на 60% больше, чем год назад, и на 205% больше, чем в 2019 году. В Москве сумма составила 7 млрд рублей, в Ленобласти — 759 млн, что на 84% больше, чем годом ранее.
«Временной интервал до продажи ипотечной квартиры на торгах с даты первой просрочки за последние годы существенно сократился. В 2010-е годы процесс занимал 2–4 года, сейчас он составляет 1,5–3 года. Причинами этого сокращения стали рост цен на недвижимость, увеличение интереса населения к объектам на торгах и более отлаженная работа ФССП», — рассказал гендиректор «Долгового Консультанта» Денис Аксёнов.
Всего доля погашенной просроченной задолженности через продажу залоговых ипотечных квартир составила 40% от совокупной просроченной задолженности на начало года — 58,7 млрд.
«И это тоже рекорд, но с позитивным оттенком как для кредиторов, так и заемщиков. Велика вероятность того, что после продажи квартиры на торгах и 100%-ного погашения долга, на фоне роста цен на недвижимость мог образоваться излишек денег, который остается должнику», — подчеркнул он.
Несмотря на заметную долю погашений, совокупный портфель просроченной ипотечной задолженности растет. По итогам 2023 года, он увеличился еще на 2,5 млрд рублей, или на 4%, превысив 61 млрд.