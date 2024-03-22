Число проданных за долги ипотечных квартир в Петербурге за год выросло на 60%

За последние пять лет банки в три раза увеличили объем погашения просроченной ипотеки через изъятие и продажу квартир на торгах. В Петербурге за последний год число проданных за долги квартир выросло на 60%. Об этом в пятницу, 22 марта, рассказали «Фонтанке» в коллекторском агентстве «Долговой Консультант».



Прошедший 2023 год стал антирекордом для ипотечных должников. Всего кредиторы через продажу залоговых квартир взыскали 22,23 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2022 году, и в 1,3 раза — чем в 2021 году. В Петербурге квартир должников продали на 3,4 млрд рублей, что на 60% больше, чем год назад, и на 205% больше, чем в 2019 году. В Москве сумма составила 7 млрд рублей, в Ленобласти — 759 млн, что на 84% больше, чем годом ранее.

