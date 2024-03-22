Журналистов отгоняют от парковки «Крокус Сити холла». Репортер Первого канала попал под раздачу в прямом эфире

Первый канал и «
«Вы видите, что сеть перегружена», — сообщил ведущий после того, как камера съехала вниз, а в эфире зазвучал мат.
Первый канал
С места событий, по данным телеграм-каналов, оттеснили не только журналистов. Одного присутствующего на месте мужчину задержали.
Специальный эфир также ведет «
Остальные телеканалы показывают развлекательные передачи. Например, на НТВ транслируют телесериал «Пять минут тишины».
По официальным данным, в результате теракта погибли 40 человек, более сотни получили ранения.