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    Журналистов отгоняют от парковки «Крокус Сити холла». Репортер Первого канала попал под раздачу в прямом эфире

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    Первый канал и «Россия 24» ведут прямые эфиры с места теракта в «Крокус Сити холле» в Красногорске. Репортеров отогнали от парковки — корреспондент попал под раздачу в прямом эфире.

    «Вы видите, что сеть перегружена», — сообщил ведущий после того, как камера съехала вниз, а в эфире зазвучал мат.

    Первый канал

    С места событий, по данным телеграм-каналов, оттеснили не только журналистов. Одного присутствующего на месте мужчину задержали.

    Специальный эфир также ведет «Россия 24». В эфире дают комментарии политики и эксперты. Так член Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире предположил, что украинские «неонацисты радовались, но быстро поняли, что такая реакция вызывает отторжение». Ведущий прямого эфира заметил, что украинцы «начали сразу ликующие смайлики расставлять».

    Остальные телеканалы показывают развлекательные передачи. Например, на НТВ транслируют телесериал «Пять минут тишины».

    По официальным данным, в результате теракта погибли 40 человек, более сотни получили ранения.

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