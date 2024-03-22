Журналистов отгоняют от парковки «Крокус Сити холла». Репортер Первого канала попал под раздачу в прямом эфире

Первый канал и « Россия 24 » ведут прямые эфиры с места теракта в «Крокус Сити холле» в Красногорске. Репортеров отогнали от парковки — корреспондент попал под раздачу в прямом эфире.



«Вы видите, что сеть перегружена», — сообщил ведущий после того, как камера съехала вниз, а в эфире зазвучал мат.