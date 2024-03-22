Очевидцы: в Петербурге идет эвакуация ТЦ «Галерея»

Из ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге проходит эвакуация посетителей и сотрудников. Об этом «Фонтанке» в пятницу, 22 марта, рассказали очевидцы.



По их словам, ничего больше не происходит — людей вывели на улицу.