Очевидцы: в Петербурге идет эвакуация ТЦ «Галерея»

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Из ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге проходит эвакуация посетителей и сотрудников. Об этом «Фонтанке» в пятницу, 22 марта, рассказали очевидцы.
По их словам, ничего больше не происходит — людей вывели на улицу.
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Из ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге проходит эвакуация посетителей и сотрудников. Об этом «Фонтанке» в пятницу, 22 марта, рассказали очевидцы.
По их словам, ничего больше не происходит — людей вывели на улицу.
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