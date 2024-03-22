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    Очевидцы: в Петербурге идет эвакуация ТЦ «Галерея»

    5 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Из ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге проходит эвакуация посетителей и сотрудников. Об этом «Фонтанке» в пятницу, 22 марта, рассказали очевидцы.

    По их словам, ничего больше не происходит — людей вывели на улицу.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ10
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ9

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