В Новой Ладоге воссоздадут Суворовскую церковь

Суворовскую церковь в Новой Ладоге восстановят. Как сообщили в СК «Дальпитерстрой», проект реставрации прошел экспертизу и согласование в комитете по сохранению культурного наследия Ленобласти.
Согласно проекту, каменную часть памятника отреставрируют, а утраченную деревянную часть восстановят. В ближайшее время здесь начнутся противоаварийные работы, которые должны завершиться 30 июня 2024 года. Затем начинается само восстановление, после чего церковь станет действующим храмом с приходом.
Церковь Георгия Победоносца (Суворовская) в Новой Ладоге — объект культурного наследия регионального значения, памятник XVIII века. Ее построили в 1764 году по инициативе и на средства полководца Александра Суворова. Поэтому деревянная полковая церковь апостолов Петра и Павла получила название «Суворовская». В XIX веке к зданию пристроили каменные трапезную и колокольню. А в 1988 году пожар уничтожил деревянную часть и повредил каменную. Восстановление обсуждалось все эти годы, но за это время только восстановили кровлю и поставили двери в каменной части.
Закончить работы планируют к 2030 году, когда страна будет отмечать 300-летие Александра Суворова.