Петербургские ученые научились заряжать роботов под водой без проводов

Роботов, которые используются при геологоразведке и добыче полезных ископаемых, а также для мониторинга объектов под водой, научились заряжать без проводов. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», технологию передачи энергии под водой разработали в Санкт-Петербургском федеральном исследовательском центре РАН.
Петербургские ученые используют для передачи энергии электромагнитную индукцию, это позволяет не устанавливать непосредственный физический контакт с зарядной станцией — зарядка происходит на расстоянии 6–7 сантиметров. При этом роботы могут обмениваться энергией также и между собой.
Как рассказал Константин Крестовников, научный сотрудник лаборатории автономных робототехнических систем Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН, исходя из потребностей, конструкция адаптируется под разные типы задач. Например, автоматизированная зарядная станция для группы роботов может погружаться под воду самостоятельно, не поднимая роботов на поверхность.
На разработку уже получен патент — авторы проекта говорят, что с помощью этой системы можно обеспечить регулярную и стабильную зарядку аккумуляторных батарей роботов под водой и их эффективную работу.