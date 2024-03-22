Петербургские ученые научились заряжать роботов под водой без проводов

Роботов, которые используются при геологоразведке и добыче полезных ископаемых, а также для мониторинга объектов под водой, научились заряжать без проводов. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», технологию передачи энергии под водой разработали в Санкт-Петербургском федеральном исследовательском центре РАН.

Петербургские ученые используют для передачи энергии электромагнитную индукцию, это позволяет не устанавливать непосредственный физический контакт с зарядной станцией — зарядка происходит на расстоянии 6–7 сантиметров. При этом роботы могут обмениваться энергией также и между собой.