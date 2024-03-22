Продлить срок службы зимних дорог на Крайнем Севере помогут подземные «холодильники»

Для того, чтобы дольше использовать грунтовые автомобильные дороги из уплотненного льда и снега, которые зимой соединяют труднодоступные арктические районы с «большой землей», ученые МГТУ им. Баумана создали установку, представляющую собой, по сути, «холодильник», погруженный в грунт, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

Установка состоит из системы труб, которые укладываются в грунт под зимник. По ним при помощи насоса циркулирует хладагент — тот же самый фреон, который используется и для домашних холодильников. За счет зоны холода, которая создается вокруг трубы, грунт не нагревается и зимник остается стабильным. При этом включается система автоматически при изменении температуры, а питание насоса осуществляется с помощью солнечной батареи, которая уходит в спящий режим во время полярной ночи, а когда световой день становится длиннее — снова начинает работать.