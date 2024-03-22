Продлить срок службы зимних дорог на Крайнем Севере помогут подземные «холодильники»

Для того, чтобы дольше использовать грунтовые автомобильные дороги из уплотненного льда и снега, которые зимой соединяют труднодоступные арктические районы с «большой землей», ученые МГТУ им. Баумана создали установку, представляющую собой, по сути, «холодильник», погруженный в грунт, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».
Установка состоит из системы труб, которые укладываются в грунт под зимник. По ним при помощи насоса циркулирует хладагент — тот же самый фреон, который используется и для домашних холодильников. За счет зоны холода, которая создается вокруг трубы, грунт не нагревается и зимник остается стабильным. При этом включается система автоматически при изменении температуры, а питание насоса осуществляется с помощью солнечной батареи, которая уходит в спящий режим во время полярной ночи, а когда световой день становится длиннее — снова начинает работать.
Как рассказал заведующий лабораторией МГТУ им. Баумана Егор Локтионов, испытания на экспериментальной установке в Архангельской области показали, что система способна охладить грунт до -18 градусов, тогда как для стабильности дорожного полотна достаточно -7 градусов. Излишки тепла, которые образуются при охлаждении, можно использовать для отопления теплиц или пунктов обогрева водителей либо просто сбрасывать в воздух.
Пока установка прошла лабораторные и натурные испытания. В дальнейшем ее планируется применять в первую очередь на сложных участках дорог: переправах, болотах и подходах к рекам.