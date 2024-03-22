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    Умер сын маршала Семена Буденного

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    Экс-президент Федерации конного спорта Советского Союза и России, сын маршала Семена Буденного Михаил ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба федерации.

    «С прискорбием сообщаем о кончине экс-президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Семеновича Буденного», — говорится в сообщении. Его запомнят как увлеченного конника и талантливого управленца, который поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для России годы и активно способствовал, чтобы наши спортсмены выступали на мировой арене.

    Михаил Буденный — один из двоих сыновей маршала Советского Союза, командующего 1-й конной армией Рабоче-крестьянской Красной армии в годы Гражданской войны Семена Буденного. Он окончил Московский энергетический институт, затем работал по линии Внешторга СССР. С 1984 по 1993 год возглавлял Федерацию конного спорта, а затем стал ее президентом.

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