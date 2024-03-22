«Это вы, русские виноваты, что граница закрыта». Петербурженка в ответ на письмо к муниципальному водоканалу получила политический манифест

Петербурженке Юлии пришлось вступить в резкую политическую дискуссию с главой муниципального водоканала финского города Пуумала. Там у Юлии есть недвижимость, за которой теперь приходится присматривать удаленно и так же удаленно решать различные бытовые вопросы. Последний ответ перевел общение с местными чиновниками из коммунальной плоскости в политическую.

В начале марта Юлия обратилась в местный водоканал Puumalan Vesiosuuskunta с рутинным вопросом о тарифах. Он подразумевал простой обезличенный бюрократический ответ с цифрой и датой. Больше от чиновников ничего не требовалось. Однако вместо этого пришло письмо, суть которого сводилась к политическим обвинениям россиян и критикой российской политической системы.