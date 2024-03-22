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    «Это вы, русские виноваты, что граница закрыта». Петербурженка в ответ на письмо к муниципальному водоканалу получила политический манифест

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    Петербурженке Юлии пришлось вступить в резкую политическую дискуссию с главой муниципального водоканала финского города Пуумала. Там у Юлии есть недвижимость, за которой теперь приходится присматривать удаленно и так же удаленно решать различные бытовые вопросы. Последний ответ перевел общение с местными чиновниками из коммунальной плоскости в политическую.

    В начале марта Юлия обратилась в местный водоканал Puumalan Vesiosuuskunta с рутинным вопросом о тарифах. Он подразумевал простой обезличенный бюрократический ответ с цифрой и датой. Больше от чиновников ничего не требовалось. Однако вместо этого пришло письмо, суть которого сводилась к политическим обвинениям россиян и критикой российской политической системы.

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    Письмо было подписано Лееной Торванен, главой муниципального водоканала Пуумалы. Этот же адрес с ее реквизитами указан на сайте муниципалитета. Цитировать его в российских СМИ нельзя — в нем содержатся признаки экстремизма и дискредитации армии. Общий смысл в том, что русские сами виноваты в том, что граница с Финляндией закрыта — это, якобы, было сделано в ответ на боевые действия на Украине. Напомним, официальной причиной закрытия границ финские власти называют миграционный кризис.

    Кроме того, главный сантехник Пуумалы попеняла петербурженке на то, что россияне неправильно выбирают себе президента, а потом его боятся.

    Завершается короткий политический манифест словами: «Мы вернемся к этому, когда вы сможете приехать в свою недвижимость когда-нибудь в будущем».

    Как рассказала «Фонтанке» Юлия, она намерена написать жалобу начальству Леены Торванен и потребовать ее наказания за непрофессионализм.

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