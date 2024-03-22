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    В Петербурге разоруживший инженера хулиган настрелял на 4 года колонии

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    В колонии строгого режима будет вспоминать подробности бурной ночи житель Московского района Петербурга. Он похитил оружие у одного алкомаркета и устроил стрельбу у другого.

    О приговоре Евгению Петрову 22 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Московский районный суд признал его виновным по статьям о хищении оружия (226 УК), хулиганстве (213 УК) и грабеже (161).

    Общественный порядок Петров нарушал ноябрьской ночью в двух районах города. «Фонтанка» писала, что его приключения начались у алкомаркета на проспекте Ветеранов, где нападению подвергся 30-летний инженер. Потерпевший рассказал, что выпивал с новыми знакомыми, один из них на прощание ударил его по голове и отобрал личные вещи стоимостью 24 тысячи рублей. В списке похищенного: документы, банковские карты, ключи от машины, охотничий билет, порядка 60 патронов, а также травматический пистолет и складной нож — ими обидчик воспользовался через пару часов.

    Согласно материалам, незадолго до пяти часов утра 21 ноября пьяный Петров хулиганил у магазина уже на Пулковском шоссе. После двух выстрелов из МР-80–13T он направлял на продавцов то пистолет, то нож.

    Подсудимый признал вину. Суд назначил ему 4 года в колонии строгого режима.

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