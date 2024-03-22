В Петербурге разоруживший инженера хулиган настрелял на 4 года колонии

В колонии строгого режима будет вспоминать подробности бурной ночи житель Московского района Петербурга. Он похитил оружие у одного алкомаркета и устроил стрельбу у другого.



О приговоре Евгению Петрову 22 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Московский районный суд признал его виновным по статьям о хищении оружия (226 УК), хулиганстве (213 УК) и грабеже (161).



Общественный порядок Петров нарушал ноябрьской ночью в двух районах города. «Фонтанка» писала, что его приключения начались у алкомаркета на проспекте Ветеранов, где нападению подвергся 30-летний инженер. Потерпевший рассказал, что выпивал с новыми знакомыми, один из них на прощание ударил его по голове и отобрал личные вещи стоимостью 24 тысячи рублей. В списке похищенного: документы, банковские карты, ключи от машины, охотничий билет, порядка 60 патронов, а также травматический пистолет и складной нож — ими обидчик воспользовался через пару часов.

