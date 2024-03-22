Финляндия может остаться без ягод. Все из-за того, что одна из фирм обвиняется в торговле людьми

Жителей Финляндии предупредили о возможном дефиците лесных ягод из-за нехватки сборщиков, сообщает 22 марта Yle.fi. По словам директора ассоциации производителей натуральных продуктов Arktiset Aromit ry Биргитты Партанен, ягодные компании пока не знают, как и кем заменить тайских рабочих.

«Если не будет сборщиков, замороженные ягоды и ягодные изделия, такие, как йогурты и черничные кисели, могут исчезнуть из магазинов», — рассказала Биргитта Партанен.

На прошлой неделе МИД Финляндии объявил, что тайским сборщикам не будут выдавать визы на летний сезон сбора урожая. Этому послужило обвинение прокуратуры Суоми, выдвинутое против экс-директора Polarica Marjanhankinta Oy Юкки Кристо и его таиландского бизнес-партнера Калякорну Пхонгпхитиа, которых подозревают в торговле людьми.