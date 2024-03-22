Замглавы Пскова, начальника управления городского хозяйства задержали оперативники утром 22 марта. Его подозревают в должностном преступлении.
О задержании Александра Грацкого сообщает «Псковская лента новостей». По данным издания, чиновника подозревают в получении взятки. Администрация города подтвердила задержание: «Он подозревается в должностном преступлении. Сейчас проводятся основные оперативные мероприятия. Администрация
Грацкий молодой чиновник, ему 31 год. Городским хозяйством как начальник он занимается с июля 2022 года.