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    Главный чиновник по хозяйству в Пскове задержан, речь может идти о взятке

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    Замглавы Пскова, начальника управления городского хозяйства задержали оперативники утром 22 марта. Его подозревают в должностном преступлении.

    О задержании Александра Грацкого сообщает «Псковская лента новостей». По данным издания, чиновника подозревают в получении взятки. Администрация города подтвердила задержание: «Он подозревается в должностном преступлении. Сейчас проводятся основные оперативные мероприятия. Администрация г. Пскова работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, готова оказать им всемерное содействие».

    Грацкий молодой чиновник, ему 31 год. Городским хозяйством как начальник он занимается с июля 2022 года.

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