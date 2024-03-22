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    В Петербурге на площади Искусств открылась «парная» для птиц

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    Пернатые обитатели Петербурга получили возможность оценить коммунальные блага в Михайловском сквере на площади Искусств. Утром 22 марта там лопнула труба.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Птиц, которые «парятся» в сквере, заметили в десятом часу утра. Источником пара оказался небольшой гейзер, который пробился из-под земли на газоне.

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    Как рассказал фотокорреспондент «Фонтанки», к половине десятого часа утра на площадь Искусств уже приехала аварийная бригада «Теплосети». Вокруг небезопасного места выставили ограждение, прорыв воды локализуют.

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