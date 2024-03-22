В Петербурге на площади Искусств открылась «парная» для птиц

Пернатые обитатели Петербурга получили возможность оценить коммунальные блага в Михайловском сквере на площади Искусств. Утром 22 марта там лопнула труба.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Птиц, которые «парятся» в сквере, заметили в десятом часу утра. Источником пара оказался небольшой гейзер, который пробился из-под земли на газоне.
Как рассказал фотокорреспондент «Фонтанки», к половине десятого часа утра на площадь Искусств уже приехала аварийная бригада «Теплосети». Вокруг небезопасного места выставили ограждение, прорыв воды локализуют.