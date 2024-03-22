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    После ракетных ударов в Белгороде погибли женщина и ее собака

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    Жительница Белгорода погибла во время утренней прогулки с собаками 22 марта. Еще два человека пострадали.

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    О последствиях обстрела сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, жительница Белгорода оказалась в нескольких метрах от разорвавшегося снаряда, она погибла на месте. Также умерла одна из ее собак, вторую забрала дочь погибшей.

    Пострадали еще два человека: у женщины ранение ног, у мужчины — травма головы.

    Стекла выбило в 31 квартире. Повреждены 12 машин, 4 из них полностью сгорели.

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