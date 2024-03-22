После ракетных ударов в Белгороде погибли женщина и ее собака

Жительница Белгорода погибла во время утренней прогулки с собаками 22 марта. Еще два человека пострадали.
О последствиях обстрела сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, жительница Белгорода оказалась в нескольких метрах от разорвавшегося снаряда, она погибла на месте. Также умерла одна из ее собак, вторую забрала дочь погибшей.
Пострадали еще два человека: у женщины ранение ног, у мужчины — травма головы.
Стекла выбило в 31 квартире. Повреждены 12 машин, 4 из них полностью сгорели.