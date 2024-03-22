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    Петербурженка заявила в полицию об угрозах третьеклассника изнасиловать ее сына

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    Сотрудники правоохранительных органов разбираются во взаимоотношениях петербургских третьеклассников. Мама одного из них заявила о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее сына. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 марта.

    Полиция проверяет информацию о том, что сына петербурженки домогались с сентября 2023 года, причем делал это якобы одноклассник. В раздевалке на уроках плавания в школе Приморского района он, по словам женщины, обнажал свой половой орган, терся им о сверстника и пытался совершить половой акт.

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    Комментарии 18

    Гость22 Мар 2024 в 10:32
    В 9 лет?
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