Петербурженка заявила в полицию об угрозах третьеклассника изнасиловать ее сына

Сотрудники правоохранительных органов разбираются во взаимоотношениях петербургских третьеклассников. Мама одного из них заявила о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее сына. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 марта.



Полиция проверяет информацию о том, что сына петербурженки домогались с сентября 2023 года, причем делал это якобы одноклассник. В раздевалке на уроках плавания в школе Приморского района он, по словам женщины, обнажал свой половой орган, терся им о сверстника и пытался совершить половой акт.