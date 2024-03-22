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    Немного не дотянули до миллиарда. Следствие раскопало все, что могло найти на Блиновских

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    Предварительное следствие по делу блогерши Елены Блиновской и ее мужа Алексея практически окончено. К началу судебного процесса сумма легализованных средств доросла 700 миллионов.

    Об окончании расследования 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Блиновскую обвиняют в неуплате налогов, легализации денежных средств, а также два эпизода неправомерного оборота платежей.

    В окончательной редакции обвинение утверждает, что размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, составляет не 43 млн рублей, как сообщалось изначально, а более 700.

    ТАСС уточняет, что муж Блиновской категорически не признает вину. После финальной версии обвинения он попросил еще раз его допросить.

    Сама блогерша признает только неуплату. Ей окончательная версия обвинения будет предъявлена 22 марта.

    Блиновская в СИЗО с конца января текущего года. Задержана и отправлена под домашний арест она была в апреле 2023-го.

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