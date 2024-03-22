Немного не дотянули до миллиарда. Следствие раскопало все, что могло найти на Блиновских

Предварительное следствие по делу блогерши Елены Блиновской и ее мужа Алексея практически окончено. К началу судебного процесса сумма легализованных средств доросла 700 миллионов.

Об окончании расследования 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Блиновскую обвиняют в неуплате налогов, легализации денежных средств, а также два эпизода неправомерного оборота платежей.

В окончательной редакции обвинение утверждает, что размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, составляет не 43 млн рублей, как сообщалось изначально, а более 700.