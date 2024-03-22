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    Во всех районах Ленобласти с 1 апреля начнется весенняя просушка дорог

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    На региональных дорогах в Ленинградской области с 1 апреля начнется традиционная просушка, поэтому движение большегрузов ограничат. Теплая погода позволит начать процесс одновременно во всех районах, сообщает 21 марта 47news со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству региона.

    Водителям грузовых автомобилей напоминают, что разрешенная нагрузка на каждую ось на асфальте — пять тонн. На гравийных и грунтовых дорогах позволяется только три тонны.

    За большегрузами присмотрят ГИБДД и Ространснадзор. Также на дороги вышли передвижные посты весового контроля.

    Исключения составят пассажирские перевозки автобусами, международные перевозки грузов и другие, с которыми можно ознакомиться на сайте ЛенАвтодора.

    Ранее сообщалось, что Два новых автоматических поста весового контроля заработали на трассах в Выборгском и Всеволожском районах Ленобласти. Дорожники показали, как они видят пролетающие по ним грузовики.

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    Комментарии 1

    Гость22 Мар 2024 в 00:38
    День дурака.
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