Чихуа-хуа Тайсон погиб под колесами «Хонды» в Шушарах. Водитель поспешил уехать

Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось утром 21 марта у дома на Ростовской улице. Собака погибла на месте, ее 70-летняя хозяйка отделалась ушибом колена и ссадиной. Водитель «Хонды» покинул место ДТП.

Погибшую собаку звали Тайсон. По словам дочери пострадавшей, у него была богатая родословная. Через месяц Тайсону исполнилось бы 14 лет.

«Это очень тяжелая утрата для нас, вся семья не может прийти в себя. Это как частица в нас умерла. С трех месяцев он жил с нами», — поделилась дочь пострадавшей.