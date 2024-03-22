    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    0 м/с, штиль

    761мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.95eur100.37

    Чихуа-хуа Тайсон погиб под колесами «Хонды» в Шушарах. Водитель поспешил уехать

    1285
    17 комментариев

    В Шушарах сбили пенсионерку с собакой. Водитель скрылся с места происшествия.

    Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось утром 21 марта у дома на Ростовской улице. Собака погибла на месте, ее 70-летняя хозяйка отделалась ушибом колена и ссадиной. Водитель «Хонды» покинул место ДТП.

    ПоделитьсяПоделиться

    Погибшую собаку звали Тайсон. По словам дочери пострадавшей, у него была богатая родословная. Через месяц Тайсону исполнилось бы 14 лет.

    «Это очень тяжелая утрата для нас, вся семья не может прийти в себя. Это как частица в нас умерла. С трех месяцев он жил с нами», — поделилась дочь пострадавшей.

    Полиция проводит проверку.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 17

    Гость22 Мар 2024 в 01:16
    СК дело возбудил?😂
    +0−0
    Гость22 Мар 2024 в 00:47
    А собакена за что?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close