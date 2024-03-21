Игра в кость. СКА проиграл «Автомобилисту» уже три раза и оказался на грани вылета

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





СКА в два раза перебросал «Автомобилиста», но глупая ошибка в овертайме поставила армейцев в очень сложное положение. Отдел спорта «Фонтанки» о самом важном матче сезона.

После двух домашних матчей серии против «Автомобилиста» из Екатеринбурга хоккейный клуб СКА неожиданно оказался в трудном положении. Команда проиграла дважды на своем льду. Причем каждая игра проходила в сумасшедшем напряжении и результат легко мог качнуться в другую, более приемлемую для петербургской команды сторону.



В первой же игре во втором периоде судьи отменили гол Захара Бардакова из-за блокировки вратаря. При счете 2:2 в третьем периоде у СКА было несколько опасных моментов, прежде чем защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев воспользовался провалом СКА в атаке и забил победный для его команды гол. Гости из Екатеринбурга в итоге выиграли 3:2.

«У нас есть козыри, которыми будем крыть игру нашего соперника. Пойдем с козырей с первой смены следующей игры», — обещал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Однако во втором матче результат оказался также неудачным для петербургской команды. Самым провальным стал второй период. Сначала армейцы пропустили, играя в большинстве, а затем получили четыре удаления подряд и вторую шайбу, играя «три на пять» больше полутора минут. В заключительном отрезке команде Романа Ротенберга удалось забрать инициативу, забить и вернуть надежду, но третий гол «Автомобилиста» ознаменовал второе поражение со счетом 1:3. Главный тренер СКА был очень зол после матча.



«Недопустимо столько играть в меньшинстве, оставлять команду втроем. Со времен Тарасова такие жесткие меры были. В СССР квартиры дарили игрокам, а потом их отбирали за плохие удаления. Это правда — нельзя удаляться. Уберем удаления, будем побеждать», — объяснял Ротенберг.

В третьем матче дисциплину главному тренеру СКА удалось наладить (всего четыре удаления за всю игру), но с остальным были проблемы. Армейцы явно настраивались на третий матч как на последний бой. Оно и понятно: еще одно поражение и права на ошибку больше не будет. Кажется, главной установкой на матч для хоккеистов из Петербурга было бросать как можно чаще и делать это из любых позиций. СКА в сумме нанесли больше ста бросков, половина из которых пришлась в створ. Это в два раза больше, чем у соперника. Но толку от этого оказалось немного.



Как и в других матчах этой серии, СКА пропустил первым. На 32-й минуте после эффектной перепасовки забил любимец екатеринбургских болельщиков Анатолий Голышев.

СКА очень хотел сравнять и постоянно мешал сам себе. Почти сразу после пропущенной шайбы армейцы получили возможность сыграть в большинстве, но тут же удалился Зыков и составы уравнялись. Куча бессмысленных бросков без подготовки, попытки застать врасплох вратаря «Автомобилиста» Евгения Аликина, но всё впустую. Казалось, что хоккеистов СКА охватило отчаяние.



Сравнять всё же удалось. В середине третьего периода Арсений Грицюк поймал соперника на ошибке и убежал в результативную контратаку.

За две минуты до конца периода СКА мог решить вопрос о победителе, но тут фантастически сыграл Аликин. Вратарь «Автомобилиста» в падении отбил бросок Павла Дедунова в упор, а затем справился с добиванием Эмиля Галимова. В итоге основное время закончилось со счетом 1:1.



В овертайме всё решила ужасная ошибка защитника СКА Максима Федотова, который, находясь за своими воротами, отдал шайбу прямо на клюшку набегающему Кертису Волку. Канадец после перепасовки с Бруксом Мэйсеком и поставил точку, зафиксировав третье поражение армейцев со счетом 1:2.

«Мы стояли на лавке и думали: когда СКА перестанет бегать так быстро? Очень хорошая мобильная атака у них, там игроки и сборной России, здорово, что мы выиграли, хороший гол в овертайме забили. Каждый матч кость в кость, тяжело даются. В овертайме попросили ребят сыграть короткими сменами, просто сыграть в средней зоне и прессинговать», — говорил после игры главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

К Роману Ротенбергу возникли логичные вопросы. Ранее у молодежной команды «СКА-1946» уволили главного тренера прямо по ходу серии плей-офф, после того как юные армейцы проиграли заведомо более слабому сопернику два матча подряд. В КХЛ омский «Авангард», который также спонсируется «Газпромом», тоже сменил главного тренера после разгрома 0:7. В общем, есть над чем подумать. Однако Роман Ротенберг от ответа ушел.



«Возможны ли перемены в тренерском штабе по образцу "СКА-1946"? Мы много раз "горели" 0–3, отыгрывались единственный раз в истории российского хоккея. Были разные ситуации, готовимся к следующей игре, хоккей продолжается, команда в себе уверена, команда с хорошим настроем. Сопернику непросто, равная серия, равные соперники. Мы создали много моментов, надо их реализовывать. Убрали удаления, убрали ошибки практически. Так бывает, у молодых ребят нет опыта игры в плей-офф, работаем дальше», — отметил Ротенберг.



СКА в серии с «Автомобилистом» проигрывает уже со счетом 0–3. Больше у петербуржцев нет права на ошибку. Еще один проигрыш, и сезон для петербургской команды закончится. В истории КХЛ лишь однажды удавалось отыграться после счета 0–3. И это был СКА в 2015 году. Четвертая игра пройдет в Екатеринбурге 23 марта.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

