Мертвую пенсионерку нашли в бассейне отеля под Петербургом

Тело 86-летней женщины нашли в бассейне отеля в Токсово. По словам внука, бабушка давно упрашивала его организовать ей спа.



Как стало известно «Фонтанке», всё случилось под вечер 21 марта. С сообщением о трупе в полицию обратился сотрудник службы безопасности отеля. По словам мужчины, пенсионерка арендовала банный комплекс на два часа. Когда время аренды заканчивалось, сотрудник набрал внутренний номер комплекса, но ответа не последовало. По предварительным данным, после этого клиентку без признаков жизни обнаружила горничная. Приехавшие полицейские установили, что женщина лежала в бассейне лицом вниз.