В Красном Селе автобусы с пассажирами устроили гонки. Один пытался проучить второго

Незначительный конфликт между водителями лазурных автобусов маршрутов 145 и 245 произошел в Красном Селе и закончился погоней. Страху натерпеться пришлось пассажирам, а водителей ждет переэкзаменовка по правилам дорожного движения.
Видеозапись погони 21 марта опубликовал телеграм-канал «Транспортный коллапс Красное Село». Ей предшествовало неважное чувство габаритов вверенного транспорта: один водитель задел зеркало второго. В итоге оскорбленный второй бросился в погоню. Автобусы мчались, пропуская остановки и подвергая риску жизни и здоровье пассажиров, а также других участников движения.
Комитет по транспорту, комментируя ситуацию, которая произошла еще 13 марта, сообщил, что водитель маршрута