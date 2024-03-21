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    В Красном Селе автобусы с пассажирами устроили гонки. Один пытался проучить второго

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    Незначительный конфликт между водителями лазурных автобусов маршрутов 145 и 245 произошел в Красном Селе и закончился погоней. Страху натерпеться пришлось пассажирам, а водителей ждет переэкзаменовка по правилам дорожного движения.

    «Транспортный коллапс Красное Село»

    Видеозапись погони 21 марта опубликовал телеграм-канал «Транспортный коллапс Красное Село». Ей предшествовало неважное чувство габаритов вверенного транспорта: один водитель задел зеркало второго. В итоге оскорбленный второй бросился в погоню. Автобусы мчались, пропуская остановки и подвергая риску жизни и здоровье пассажиров, а также других участников движения.

    Комитет по транспорту, комментируя ситуацию, которая произошла еще 13 марта, сообщил, что водитель маршрута № 145 будет привлечен к ответственности за нарушение ПДД. Аналогичная ситуация с водителем автобуса № 245. Вернуться к работе оба смогут только после пересдачи экзамена по ПДД.

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    Гость21 Мар 2024 в 22:36
    Шееерсть
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