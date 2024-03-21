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    Главный синоптик Петербурга предупредил о новой волне холода

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    Предстоящие два дня не будут жаркими, но с положительной температурой в течение суток. Волна холода ожидается в начале следующей недели. Об этом в четверг, 21 марта, рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    В следующие два дня ожидается облачная погода с постоянными осадками, но с положительной температурой.

    «А вот волна холода еще должна быть в начале следующей недели», — рассказал он.

    По словам Колесова, вторая декада марта в Петербурге получилась «очень даже теплая». Средняя температура — 2,5 градуса тепла. Это четвертое значение среди самых теплых периодов в середине марта за весь ряд наблюдений.

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    ПогодаАлександр Колесов
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