Собаку погибшего бойца СВО, которая много месяцев ждала его на остановке, нашли мёртвой

Пропавшую собаку по кличке Ава, хозяин которой погиб в зоне специальной военной операции, насмерть сбила машина. Об этом пишет 21 марта 47news со ссылкой на сестру хозяина, Марину. В течение девяти месяцев преданный пес прибегал на дорогу и ждал Алексея на остановке в поселке Низино, но в начале марта собака пропала.

Оказалось, что Аву сбили насмерть еще 2 марта в районе Ропшинского шоссе, но тело с дороги убрали не сразу. Семья забрала погибшего питомца.



Хозяин собаки в июне прошлого года уехал на СВО, а чтобы она не побежала за ним, сказал ей «жди». Ава исправно прибегала и ждала мужчину на остановке, а поздно вечером возвращалась домой. 3 июля стало известно о гибели Алексея, но верная собака продолжила свой ежедневный ритуал. Иногда она прибегала на кладбище к могиле хозяина.

