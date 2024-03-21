Собаку погибшего бойца СВО, которая много месяцев ждала его на остановке, нашли мёртвой

Пропавшую собаку по кличке Ава, хозяин которой погиб в зоне специальной военной операции, насмерть сбила машина. Об этом пишет 21 марта 47news со ссылкой на сестру хозяина, Марину. В течение девяти месяцев преданный пес прибегал на дорогу и ждал Алексея на остановке в поселке Низино, но в начале марта собака пропала.
Оказалось, что Аву сбили насмерть еще 2 марта в районе Ропшинского шоссе, но тело с дороги убрали не сразу. Семья забрала погибшего питомца.
Хозяин собаки в июне прошлого года уехал на СВО, а чтобы она не побежала за ним, сказал ей «жди». Ава исправно прибегала и ждала мужчину на остановке, а поздно вечером возвращалась домой. 3 июля стало известно о гибели Алексея, но верная собака продолжила свой ежедневный ритуал. Иногда она прибегала на кладбище к могиле хозяина.
Ава не вернулась 7 марта. По словам родных, собаку на машине в Петербург взял друг Алексея, а там она убежала. В последний раз ее видели около дома 26 на улице Чекистов в Красносельском районе.