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    «Наша книжная полка нуждается в пополнении». Фонд AdVita собирает книги для своих подопечных – взрослых и детей с онкозаболеваниями

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    Петербургский благотворительный фонд AdVita собирает книги для своих подопечных – детей и взрослы с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, которые проходят лечение в городе на Неве.

    Порой лечение длится месяцами. Отвлечься от бесконечных процедур помогает чтение.

    «Путешествия в фантастические вселенные волшебников, поиски ответов в сложных детективных расследованиях, возвращение к знакомым сюжетам классических произведений и погружение в новую область науки. Всё это дает возможность нашим подопечным отвлечься и выдохнуть в гонке между процедурами, капельницами, анализами и медицинскими кабинетами. Сейчас наша книжная полка нуждается в пополнении», - рассказали в AdVita.

    В фонде с радостью примут книги различных жанров: детективы и фантастику, классику и приключения, научно-популярную и юмористическую литературу и пр.

    Книги можно принести в офис фонда или заказать доставку. Задать вопросы и узнать подробности сбора можно на официальной странице фонда AdVita в соцсети.

    Фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Петербурге.

    Задача фонда – сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

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