«Наша книжная полка нуждается в пополнении». Фонд AdVita собирает книги для своих подопечных – взрослых и детей с онкозаболеваниями

Петербургский благотворительный фонд AdVita собирает книги для своих подопечных – детей и взрослы с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, которые проходят лечение в городе на Неве.



Порой лечение длится месяцами. Отвлечься от бесконечных процедур помогает чтение.



«Путешествия в фантастические вселенные волшебников, поиски ответов в сложных детективных расследованиях, возвращение к знакомым сюжетам классических произведений и погружение в новую область науки. Всё это дает возможность нашим подопечным отвлечься и выдохнуть в гонке между процедурами, капельницами, анализами и медицинскими кабинетами. Сейчас наша книжная полка нуждается в пополнении», - рассказали в AdVita.

