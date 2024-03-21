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    В Костроме Haval впечатал мать с новорожденным ребенком в дверь магазина

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    Вылетевший на тротуар кроссовер сбил пешеходов в Костроме. Женщину, которая везла в коляске новорожденного ребенка, буквально вбило в дверь магазина, сообщает 21 марта прокуратура региона.

    ДТП произошло около четырех часов дня на перекрестке улиц Терешковой и Симановского. По не установленной пока причине водитель Haval сбил 24-летнюю женщину с новорожденным ребёнком 2023 года рождения. Мать с малышом госпитализировали с травмами. О личности водителя правоохранительные органы ничего не сообщили.

    На месте работает следственно-оперативная группа. Участники дорожно-транспортного происшествия установлены, проводится проверка, добавили в управлении МВД по Костромской области.

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