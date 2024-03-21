Другоросса арестовали после пикета с плакатом с изображением Евгения Пригожина

Фрунзенский районный суд арестовал на 10 суток члена незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Владимира Тарасова за неповиновение полиции по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Об этом стало известно в четверг, 21 марта, из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга.

В прошедшее воскресенье, 17 марта, на территории избирательного участка № 2035 на Лиговском проспекте Тарасов отказался предъявлять документы сотруднику полиции и следовать в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции. Как говорится в публикации, доставить в отдел его хотели по подозрению в нарушении статьи 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной агитации там, где ее проведение запрещено законодательно).