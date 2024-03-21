Песков объяснил, кого из уехавших россиян не ждут в России

Граждан РФ, уехавших после начала спецоперации и вставших на позицию врагов страны, не ждут в России. Об этом в четверг,
Представитель Кремля объяснил, к чему сводились высказывания главы государства. «Среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны», — рассказал Песков.
Вставших на позиции врага России «не будут ждать, это точно», — подытожил пресс-секретарь президента.
Также Дмитрий Песков добавил, что предателей, которые воюют против России, будут уничтожать.
«Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», — сказал представитель Кремля.