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    Песков объяснил, кого из уехавших россиян не ждут в России

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    Граждан РФ, уехавших после начала спецоперации и вставших на позицию врагов страны, не ждут в России. Об этом в четверг, 21 марта, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, пишут «Аргументы и Факты».

    Представитель Кремля объяснил, к чему сводились высказывания главы государства. «Среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны», — рассказал Песков.

    Вставших на позиции врага России «не будут ждать, это точно», — подытожил пресс-секретарь президента.

    Также Дмитрий Песков добавил, что предателей, которые воюют против России, будут уничтожать.

    «Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», — сказал представитель Кремля.

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