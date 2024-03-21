Уголовное дело возбуждено в отношении женщины, сбившей сотрудника Водоканала на Ленинском

Уголовное дело возбуждено в отношении женщины-водителя Chery Tiggo 8 Pro, сбившей работников Водоканала в ночь на 21 марта в Московском районе Петербурга. От медицинского освидетельствования после аварии 40-летняя нарушительница отказалась. Случившееся квалифицировали как нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения и повлекшее тяжкий вред здоровью человека (ч. 2 статьи 264 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Минувшей ночью работники Водоканала вели ремонт на правой полосе дороги у дома 176 по Ленинскому проспекту. В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уточнили, что сотрудники чистили водопроводный колодец. «Место, где производились работы, было ограждено», — отметили на предприятии.