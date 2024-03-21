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    В России начали массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000

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    В России начали массово производить трехтонные фугасные авиабомбы ФАБ-3000. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ по итогам поездки министра Сергея Шойгу на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области.

    «Сергею Шойгу доложили, что на предприятии <…> с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — говорится в сообщении. Кроме того, многократно возросло производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500.

    Также расширена номенклатура производимой артиллерии. Ранее в Минобороны сообщили, что концерн «Алмаз-Антей» создал новые средства борьбы с беспилотниками.

    Напомним, 30 января Шойгу заявил, что рассчитывает на выполнение гособоронзаказа по производству ракет ПВО, несмотря на его двукратное увеличение. Об этом он рассказал по итогам визита на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

    По данным Минпромторга, за два года СВО количество людей, вовлечённых в производство оружия, снаряжения и боевой техники в России, выросло на полмиллиона человек.

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