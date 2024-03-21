    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, ю-з

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.69eur100.61

    «Волшебный препарат начал действовать». Фигуристка Щербакова сняла блог с операционного стола

    3386
    9 комментариев

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова перенесла операцию на ногах. 21 марта она опубликовала об этом видео прямо с операционного стола.

    «Я лежу в операционной. Здесь очень хорошие, добрые люди, которые дали мне свой телефон. Я успела поплакать чуть-чуть, попереживала, но уже всё хорошо. Потому что волшебный препарат начинает действовать. Я уже ничего не чувствую. Я пытаюсь шевелить ногой, одна двигается, а вторая уже только кончики пальцев», — отметила фигуристка.

    Далее она сообщает, что операция уже началась, но хирурги перекрыли ей обзор, и поэтому она не может видеть, что происходит. Операция проходила под музыку. Через какое-то время ей принесли рентген стопы и сообщили, что операция подходит к концу.

    «Новую связочку мне сделали. Какая красота», — восхитилась своим рентгеном фигуристка.

    Когда всё закончилась, она заявила, что не будет раскрывать всех подробностей операции, отметив лишь, что на рентгене видны «шурупчики».

    Анна Щербакова — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), чемпионка Европы (2022) и серебряный призёр чемпионата Европы (2020).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close