«Волшебный препарат начал действовать». Фигуристка Щербакова сняла блог с операционного стола

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова перенесла операцию на ногах. 21 марта она опубликовала об этом видео прямо с операционного стола.

«Я лежу в операционной. Здесь очень хорошие, добрые люди, которые дали мне свой телефон. Я успела поплакать чуть-чуть, попереживала, но уже всё хорошо. Потому что волшебный препарат начинает действовать. Я уже ничего не чувствую. Я пытаюсь шевелить ногой, одна двигается, а вторая уже только кончики пальцев», — отметила фигуристка.

Далее она сообщает, что операция уже началась, но хирурги перекрыли ей обзор, и поэтому она не может видеть, что происходит. Операция проходила под музыку. Через какое-то время ей принесли рентген стопы и сообщили, что операция подходит к концу.

«Новую связочку мне сделали. Какая красота», — восхитилась своим рентгеном фигуристка.

Когда всё закончилась, она заявила, что не будет раскрывать всех подробностей операции, отметив лишь, что на рентгене видны «шурупчики».