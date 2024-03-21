«В город нет проезда». Движение по Московскому шоссе сильно осложняет ДТП

Водители сообщают о больших проблемах с проездом по Московскому шоссе. Причиной называют ДТП у перекрестка трассы М10 с Ленсоветовской дорогой.
Кадры с места аварии публикует 21 марта телеграм-канал «Мегаполис». Судя по фото, не смогли разъехаться две фуры. И место для этого самое неудачное.
По данным сервиса «Яндекс.Навигатор», на момент публикации затор у места ДТП на Московском шоссе сохраняется, ситуация не вызывает оптимизма.
«В город нет проезда, на выезд можно объехать в одну полосу», — рассказывает об увиденном автор нескольких фото с места ДТП.