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    «В город нет проезда». Движение по Московскому шоссе сильно осложняет ДТП

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    Водители сообщают о больших проблемах с проездом по Московскому шоссе. Причиной называют ДТП у перекрестка трассы М10 с Ленсоветовской дорогой.

    Кадры с места аварии публикует 21 марта телеграм-канал «Мегаполис». Судя по фото, не смогли разъехаться две фуры. И место для этого самое неудачное.

    По данным сервиса «Яндекс.Навигатор», на момент публикации затор у места ДТП на Московском шоссе сохраняется, ситуация не вызывает оптимизма.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    «В город нет проезда, на выезд можно объехать в одну полосу», — рассказывает об увиденном автор нескольких фото с места ДТП.

    Фото: «Яндекс.Карты»

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