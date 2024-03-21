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    Семён Серзин выпускает «Воскресение» с Розой Хайруллиной

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    23 и 24 марта в театре «Приют комедианта» состоится премьера спектакля «Воскресение» в постановке Семёна Серзина. В главных ролях выступят заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина и Татьяна Ишматова.

    Заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. Сцена из спектакля «Лир».
    Заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. Сцена из спектакля «Лир».Фото: предоставлено организаторами
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    История о непростой судьбе Катюши Масловой со своими взлетами и стремительными падениями прозвучит на петербургской сцене уже в третий раз за этот сезон. Не так давно премьерные спектакли по последнему роману Л. Н. Толстого прошли в Александринском театре и Театре им. Ленсовета. Семён Серзин делает акцент на личных историях и попытке Нехлюдова переиграть прошлое, ведь для него исправить ошибку суда присяжных приравнивается к шансу исправить ошибки молодости.

    «В сложном потоке тысячи морализаторских слов Льва Николаевича мы попытались выловить простые человеческие судьбы, которые, впрочем, сами собой и являют умозаключения классика», — рассказал о постановке режиссер Семён Серзин.

    Участие в новом спектакле Семёна Серзина станет возвращением Розы Хайруллиной на сцену «Приюта комедианта», до этого она сыграла в спектакле Константина Богомолова «Лир». Для Татьяны Ишматовой роль Катюши Масловой также станет второй работой в театре на Садовой — в 2022 году она сыграла Настасью Филипповну в спектакле Петра Шерешевского «Идиот» и была выдвинута за эту роль на «Золотую маску». Дмитрия Нехлюдова исполнит Евгений Санников, актер МДТ — Театра Европы. В качестве композитора выступит Евгений Серзин, видеохудожником спектакля станет актриса БДТ им. Товстоногова Александра Магелатова.

    16+

    Арина Хек

    Заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. Сцена из спектакля «Лир».
    Заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. Сцена из спектакля «Лир».Фото: предоставлено организаторами

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