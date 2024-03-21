Семён Серзин выпускает «Воскресение» с Розой Хайруллиной

23 и 24 марта в театре «Приют комедианта» состоится премьера спектакля «Воскресение» в постановке Семёна Серзина. В главных ролях выступят заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина и Татьяна Ишматова.
История о непростой судьбе Катюши Масловой со своими взлетами и стремительными падениями прозвучит на петербургской сцене уже в третий раз за этот сезон. Не так давно премьерные спектакли по последнему роману
«В сложном потоке тысячи морализаторских слов Льва Николаевича мы попытались выловить простые человеческие судьбы, которые, впрочем, сами собой и являют умозаключения классика», — рассказал о постановке режиссер Семён Серзин.
Участие в новом спектакле Семёна Серзина станет возвращением Розы Хайруллиной на сцену «Приюта комедианта», до этого она сыграла в спектакле Константина Богомолова «Лир». Для Татьяны Ишматовой роль Катюши Масловой также станет второй работой в театре на Садовой — в 2022 году она сыграла Настасью Филипповну в спектакле Петра Шерешевского «Идиот» и была выдвинута за эту роль на «Золотую маску». Дмитрия Нехлюдова исполнит Евгений Санников, актер МДТ — Театра Европы. В качестве композитора выступит Евгений Серзин, видеохудожником спектакля станет актриса БДТ
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Арина Хек