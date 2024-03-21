ЦБ Турции повысил ключевую ставку до рекордных 50%

Центробанк в Турции повысил ключевую ставку с 45% до 50%. Об этом в четверг, 21 марта, сообщает издание NTV со ссылкой на регулятора.

В обосновании говорится, что тенденция месячной инфляции оказалась выше ожидаемой. Хотя экономисты прогнозировали, что ставка окажется постоянной на уровне 45%.



Нынешнее повышение ставки в Турции стало рекордным с начала нулевых. Во время экономического кризиса 2000–2001 годов ставка турецкого ЦБ достигала 300% и начала снижаться до показателей ниже 50% только в 2003 году, отмечает ТАСС.

В России ЦБ на заседании в феврале сохранил ключевую ставку в 16%. Центробанк объясняет свое решение тем, что текущая инфляция и инфляционные ожидания граждан и бизнеса хоть и снизились в декабре — январе, но все еще находятся на высоком уровне.