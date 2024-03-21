    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, ю-з

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.69eur100.61

    ЦБ Турции повысил ключевую ставку до рекордных 50%

    3512
    28 комментариев

    Центробанк в Турции повысил ключевую ставку с 45% до 50%. Об этом в четверг, 21 марта, сообщает издание NTV со ссылкой на регулятора.

    В обосновании говорится, что тенденция месячной инфляции оказалась выше ожидаемой. Хотя экономисты прогнозировали, что ставка окажется постоянной на уровне 45%.

    Нынешнее повышение ставки в Турции стало рекордным с начала нулевых. Во время экономического кризиса 2000–2001 годов ставка турецкого ЦБ достигала 300% и начала снижаться до показателей ниже 50% только в 2003 году, отмечает ТАСС.

    В России ЦБ на заседании в феврале сохранил ключевую ставку в 16%. Центробанк объясняет свое решение тем, что текущая инфляция и инфляционные ожидания граждан и бизнеса хоть и снизились в декабре — январе, но все еще находятся на высоком уровне.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТурцияКлючевая ставка
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close