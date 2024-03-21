Против правозащитника Владимира Осечкина* возбудили дело об оправдании терроризма

В России возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*, следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы.
Он обвиняется в преступлении, предусмотренном частью
Кроме того, Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде заочного ареста —
В 2021 году проект Gulagu.net опубликовал видеосвидетельства пыток и сексуального насилия над осужденными в Саратовской области. По этому случаю были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Сам Владимир Осечкин проживает во Франции, в 2020 году он был арестован столичным судом по обвинению в мошенничестве.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.