    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, ю-з

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.69eur100.61

    Против правозащитника Владимира Осечкина* возбудили дело об оправдании терроризма

    1675
    8 комментариев

    В России возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*, следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы.

    Он обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 2-й статьи 205-й УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет

    Кроме того, Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде заочного ареста — пункт 1 части 2-й статьи 29-й УПК РФ, статья 108 УПК РФ. Дело расследуют следователи ФСБ РФ, уточняет ТАСС.

    В 2021 году проект Gulagu.net опубликовал видеосвидетельства пыток и сексуального насилия над осужденными в Саратовской области. По этому случаю были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Сам Владимир Осечкин проживает во Франции, в 2020 году он был арестован столичным судом по обвинению в мошенничестве.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ОсечкинГулагу.нет
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    28161428321 Мар 2024 в 15:22
    ГУЛАГу да?
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close