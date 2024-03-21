Водитель «КИА» заблокировал во дворе женщину. На негодование ответил стрельбой

Полицейские с «Перехватом» ловили водителя, который отметился неджентльменским поведением в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 марта.
Найти дорожного хама накануне попросила
По словам женщины, после просьбы освободить дорогу водитель вышел из салона и ударил её по лицу, а уже отъезжая, дважды выстрелил из окна, повредив фару её «Ниссана».
Примерно через час машину стрелка остановили на проспекте Металлистов. За рулём оказался