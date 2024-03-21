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    Водитель «КИА» заблокировал во дворе женщину. На негодование ответил стрельбой

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    Полицейские с «Перехватом» ловили водителя, который отметился неджентльменским поведением в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 марта.

    Найти дорожного хама накануне попросила 37-летняя петербурженка. Немногим позже полудня она собиралась в магазин за покупками и уже готовилась завести свой «Ниссан Жук», припаркованный у дома на Ключевой улице, но выехать ей помешала белая «КИА Оптима».

    По словам женщины, после просьбы освободить дорогу водитель вышел из салона и ударил её по лицу, а уже отъезжая, дважды выстрелил из окна, повредив фару её «Ниссана».

    Примерно через час машину стрелка остановили на проспекте Металлистов. За рулём оказался 19-летний житель Вологодской области с аэрозольным «Пионером». Пистолет изъят, «КИА» уехала на штрафстоянку, водитель — в изолятор временного содержания как подозреваемый в уголовном хулиганстве.

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