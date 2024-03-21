В Московском районе в 2026 году сдадут детский сад на 220 мест с бассейном и соляной комнатой

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство нового детского сада на
В детском саду, расположенном рядом с ЖК 4YOU, оборудуют кабинеты, бассейн со вспомогательными помещениями, залы для музыки и физкультуры, а также соляную комнату. Кроме этого, внутри здания будет техническое пространство и лифт.
Территорию рядом с садиком огородят и благоустроят — здесь высадят деревья и кустарники, построят площадки для игр.
Как отметила коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и Ленобласти Наталия Коротаевская, компания выступила соинвестором проекта. Сдать детский сад планируется летом 2026 года.