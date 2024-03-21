Парковаться бесплатно в своем районе петербургским инвалидам разрешили после жалоб в прокуратуру

Решение о бесплатной парковке для инвалидов в пределах своего района в Петербурге было принято после рассмотрения жалоб, поступивших в городскую прокуратуру. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства.
В прокуратуру Петербурга поступали жалобы от инвалидов, которые проживают в зонах платной парковки, рассказал замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Арсений Петров. Они касались доступности: люди жаловались, что специально выделенные места парковки для инвалидов расположены далеко от их домов.
В связи с этим по инициативе прокурора Петербурга Виктора Мельника и во взаимодействии с городским правительством был проработан механизм, позволяющий инвалидам, живущим в зоне платной парковки, оформлять парковочное разрешение резидента бесплатно. Соответствующее изменение в постановление городского правительство в начале марта подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Оформить бесплатное разрешение инвалиды смогут с 1 мая 2024 года. В прокуратуре отмечают, что изменение должно снизить нагрузку на специальные парковочные места, сделав их доступнее для инвалидов, проживающих за пределами платной зоны.