    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    765мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.69eur100.61

    Парковаться бесплатно в своем районе петербургским инвалидам разрешили после жалоб в прокуратуру

    2053
    3 комментария

    Решение о бесплатной парковке для инвалидов в пределах своего района в Петербурге было принято после рассмотрения жалоб, поступивших в городскую прокуратуру. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства.

    В прокуратуру Петербурга поступали жалобы от инвалидов, которые проживают в зонах платной парковки, рассказал замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Арсений Петров. Они касались доступности: люди жаловались, что специально выделенные места парковки для инвалидов расположены далеко от их домов.

    В связи с этим по инициативе прокурора Петербурга Виктора Мельника и во взаимодействии с городским правительством был проработан механизм, позволяющий инвалидам, живущим в зоне платной парковки, оформлять парковочное разрешение резидента бесплатно. Соответствующее изменение в постановление городского правительство в начале марта подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Оформить бесплатное разрешение инвалиды смогут с 1 мая 2024 года. В прокуратуре отмечают, что изменение должно снизить нагрузку на специальные парковочные места, сделав их доступнее для инвалидов, проживающих за пределами платной зоны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПлатная парковка
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close