Парковаться бесплатно в своем районе петербургским инвалидам разрешили после жалоб в прокуратуру

Решение о бесплатной парковке для инвалидов в пределах своего района в Петербурге было принято после рассмотрения жалоб, поступивших в городскую прокуратуру. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства.



В прокуратуру Петербурга поступали жалобы от инвалидов, которые проживают в зонах платной парковки, рассказал замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Арсений Петров. Они касались доступности: люди жаловались, что специально выделенные места парковки для инвалидов расположены далеко от их домов.