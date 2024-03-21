На самой северной российской точке в Антарктиде появилась мобильная связь

Фото: предоставлено МТС Поделиться Поделиться





На полярной станции Беллинсгаузен, являющейся самой северной точкой России в Антарктиде, теперь есть мобильная связь и сеть NB-IoT. Строительство телекоммуникационной сети осуществила компания МТС, развивающая проекты в северном регионе с 2020 года.

На станции Беллинсгаузен, которая расположена на острове Кинг Джордж, с учетом климатических особенностей территории построена базовая станция 2G, для чего использован спутниковый канал. Это позволит сотрудникам связываться друг с другом во время полевых работ, а также с другими антарктическим станциями и с «большой землей», а также передавать измерения с научно-исследовательского комплекса.

«Антарктида — сложный с точки зрения климата и логистики регион, поэтому строительство телекоммуникационной сети здесь — это вызов. Хотя колебания температур вблизи Беллинсгаузена невелики, погода часто бывает неустойчивой и облачной, с осадками в виде снега, дождя, мороси, — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — На станции круглый год проходят метеорологические и океанографические наблюдения, исследования, поэтому мобильная связь и сеть NB-IoT упростят взаимодействие при подготовке и проведении научно-инженерных изысканий».

Фото: предоставлено МТС Фото: предоставлено МТС Фото: предоставлено МТС Поделиться Поделиться





Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров отметил, что без мобильной связи и интернета сегодня не представить жизнь даже на полярной станции, тем более что экспедиция в Антарктиду может длиться до двух лет.



На данный момент связь уже есть на пяти полярных станциях: Беллинсгаузен, Новолазаревская, Мирный, Восток и Прогресс, на Беллинсгаузене и Прогрессе помимо этого развернута сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).