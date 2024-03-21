Огромный пес вцепился мертвой хваткой в девушку в Ленобласти и попал на видео

Жительница Кировского района Ленобласти пострадала от зубов собаки. Животное напало на девушку и не отпускало, пока его не спугнули случайные свидетели. Видео инцидента 21 марта публикует 47news.
Все произошло около пяти утра накануне у станции Апраксин во Мгинском поселении. Камера видеорегистратора запечатлела, как пес со светлой шерстью прыгнул на девушку в желтой куртке и повис зубами на руке. Потерпевшая начала отчаянно кричать, но зверь только сильнее сжимал челюсти.
Проезжавшая мимо пара помогла отогнать пса, а девушка укрылась в салоне. Собака была в ошейнике, жители поселения ищут ее владельца. В администрации пообещали разобраться в ситуации.