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    Огромный пес вцепился мертвой хваткой в девушку в Ленобласти и попал на видео

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    Жительница Кировского района Ленобласти пострадала от зубов собаки. Животное напало на девушку и не отпускало, пока его не спугнули случайные свидетели. Видео инцидента 21 марта публикует 47news.

    Потерянные животные Ленинградской области

    Все произошло около пяти утра накануне у станции Апраксин во Мгинском поселении. Камера видеорегистратора запечатлела, как пес со светлой шерстью прыгнул на девушку в желтой куртке и повис зубами на руке. Потерпевшая начала отчаянно кричать, но зверь только сильнее сжимал челюсти.

    Проезжавшая мимо пара помогла отогнать пса, а девушка укрылась в салоне. Собака была в ошейнике, жители поселения ищут ее владельца. В администрации пообещали разобраться в ситуации.

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