Фото после атаки: повреждена «Белгород Арена», ранены пять человек

В результате атаки на Белгород и Белгородский район утром 21 марта, по предварительной информации, пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков и показывает фотографии повреждений.



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«Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу №2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча — в Областную клиническую больницу», — рассказывает Гладков.



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Разрушений много. В частности, повреждено фасадное остекление «Белгород Арены», пробиты кровля и плита перекрытия.



Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Поделиться Поделиться





Повреждены 10 автомобилей и больше 30 квартир в шести многоквартирных домах. В одном, где осколки снаряда прилетели на верхние этажи, существует угроза обрушения балкона. Выбиты окна в образовательном учреждении. Из-за разрыва линии электропередачи без света остаются около 5 тысяч жителей. Оперативная бригада приступила к ликвидации последствий.



Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Поделиться Поделиться





Серьезно поврежден светофор на перекрестке улиц Щорса и Архиерейской, пока участок перекрыт, сообщает мэр Белгорода Валентин Демидов.

Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов Поделиться Поделиться





мэр Белгорода Валентин Демидов

В Белгородском районе повреждены пять частных домов и два автомобиля, в селе Новая Деревня — ограждение, в поселке Майский — четыре частных дома и одна машина. В Майском осколки снаряда упали на парковку, последствий нет.

