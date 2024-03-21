    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    765мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.69eur100.61
    СРОЧНО

    Автомобиль протаранил сотрудников Водоканала

    Фото после атаки: повреждена «Белгород Арена», ранены пять человек

    10068
    33 комментария

    В результате атаки на Белгород и Белгородский район утром 21 марта, по предварительной информации, пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков и показывает фотографии повреждений.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу №2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча — в Областную клиническую больницу», — рассказывает Гладков.

    ПоделитьсяПоделиться

    Разрушений много. В частности, повреждено фасадное остекление «Белгород Арены», пробиты кровля и плита перекрытия.

    ПоделитьсяПоделиться

    Повреждены 10 автомобилей и больше 30 квартир в шести многоквартирных домах. В одном, где осколки снаряда прилетели на верхние этажи, существует угроза обрушения балкона. Выбиты окна в образовательном учреждении. Из-за разрыва линии электропередачи без света остаются около 5 тысяч жителей. Оперативная бригада приступила к ликвидации последствий.

    ПоделитьсяПоделиться

    Серьезно поврежден светофор на перекрестке улиц Щорса и Архиерейской, пока участок перекрыт, сообщает мэр Белгорода Валентин Демидов.

    ПоделитьсяПоделиться

    мэр Белгорода Валентин Демидов

    В Белгородском районе повреждены пять частных домов и два автомобиля, в селе Новая Деревня — ограждение, в поселке Майский — четыре частных дома и одна машина. В Майском осколки снаряда упали на парковку, последствий нет.

    По данным Минобороны, около 8 часов утра средства ПВО уничтожили в воздухе над Белгородской областью десять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обстрел Белгородской областиБелгородБелгородская областьАтака
    ЛАЙК1
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 33

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close