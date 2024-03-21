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    Трамвай загорелся на Дальневосточном

    Трамвай загорелся на Дальневосточном. 35 пассажиров успели выйти

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    На Дальневосточном проспекте, между улицами Евдокима Огнева и Дыбенко, утром 21 марта у трамвая загорелся токоприемник. Об этом сообщают читатели «Фонтанки» и очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    В городском ГУ МЧС «Фонтанке» пояснили, что в 7:49 на Дальневосточном, 34, произошло возгорание токоприемника и оборудования трамвая на площади 3 квадратных метра. Никто не пострадал. Пассажиры (их было 35 человек) вышли до прибытия пожарных. К 8:05 открытое горение было ликвидировано.

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    читатель «Фонтанки»

    Это трамвай маршрута №27 из трамвайного парка №7, бортовой номер — 7403.

    «Трамвайное движение отведено и будет восстановлено в ближайшее время в штатном режиме», — добавили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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