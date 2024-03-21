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    Сборная России по футболу впервые с 2021 года сыграет с командой из Европы

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    Сборная России по футболу 21 марта впервые с ноября 2021 года сыграет с соперником из Европы. Матч с командой Сербии пройдёт на стадионе «Динамо». Так откроется третий год выступлений вне международных турниров, сообщает РИА Новости.

    К матчу готовятся 28 игроков. Среди них — играющие за рубежом Далер Кузяев, Андрей Лунев, Александр Головин, Юрий Лодыгин, Арсен Захарян, Алексей Миранчук.

    В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российскую команду от турниров. С тех пор она провела 11 товарищеских матчей с четырьмя победами, а прошлый год завершила победой над кубинцами в Волгограде со счётом 8:0.

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