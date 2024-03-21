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    Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая

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    66 комментариев

    Нецензурное оскорбление прозвучало в адрес спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя из уст секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в эфире местного телевидения. Данилов также заявил, что Пекин не вправе решать, когда Киеву начинать переговоры с Москвой, пишет 21 марта РИА Новости.

    Поводом стало европейское турне спецпредставителя КНР, в ходе которого он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами на предмет решения украинского кризиса. Издание Politico со ссылкой на европейских чиновников утверждало, что Китай может бойкотировать мирные переговоры по Украине без участия России.

    Комментируя эту информацию, секретарь СНБО Украины сделал вид, что не помнит имя «какого-то спецпредставителя КНР», и нецензурно исковеркал его фамилию. «Без нас нашу судьбу решать никто не будет… Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте», — добавил Данилов.

    В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр КНР Ли Цян не является лидером, который принимает решения, поэтому он не планировал с ним встречаться.

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    Комментарии 66

    Гость21 Мар 2024 в 12:02
    Не смешите со своей "правильной лингвистикой"

    Правильная лингвистика по-китайски - это еще и правильный тон (произношение буквы) воспроизвести. А у китайцев их есть аж 4 варианта (не считая диалектных) для каждого слога.

    Изменение тона при произношении меняет значение слова. Иногда настолько кардинально, что за неправильный звук даже в морду дать могут, ибо реально оскорбительное слово вместо вполне безобидного при другом тоне получиться может.

    Бывший бандит Данилов (это - просто факт из его биографии) о существовании тонов в китайском языке, подозреваю, вообще никогда не слышал.

    Ну и самое главное - произношение иностранного слова определяется целиком и полностью правилами, принятом в том конкретном языке, на котором его воспроизводят.

    Поэтому мы говорим по-русски "Париж", а не "Пари", как французы и не "Пэрис", как англичане.

    Так что да, Данилов зашкварился в очередной раз.

    Вспоминаю их министра иностранных дел Дещицу, матерившегося на камеру в прямом эфире.
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