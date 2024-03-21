Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая

Нецензурное оскорбление прозвучало в адрес спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя из уст секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в эфире местного телевидения. Данилов также заявил, что Пекин не вправе решать, когда Киеву начинать переговоры с Москвой, пишет 21 марта РИА Новости.



Поводом стало европейское турне спецпредставителя КНР, в ходе которого он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами на предмет решения украинского кризиса. Издание Politico со ссылкой на европейских чиновников утверждало, что Китай может бойкотировать мирные переговоры по Украине без участия России.

