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    Эстония денонсировала договор с Россией о правовой помощи, который действовал почти 30 лет

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    2 комментария

    Договор о правовой помощи с Россией, действовавший с 1995 года, денонсировал парламент Эстонии. За принятие закона проголосовали 52 депутата из 101, сообщает 20 марта «Интерфакс».

    В пояснительной записке отмечается, что Таллин будет поддерживать двусторонние отношения с Москвой на минимально возможном уровне, хотя возможность сотрудничества по вопросам гражданских, семейных и уголовных дел сохраняется. Но теперть при их решении будут исходить из правил международного частного права и международных конвенций.

    Ноту о денонсации Эстония должна передать России до 18 сентября этого года.

    Ранее сообщалось, что Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с Россией, несмотря на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, во время которого российский лидер заявил об отсутствии территориальных претензий к странам Балтии.

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    Комментарии 2

    Огромная польза!21 Мар 2024 в 00:19
    Это ерунда.
    Вот с Индией там дела куда интереснее.
    +0−0
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