Эстония денонсировала договор с Россией о правовой помощи, который действовал почти 30 лет

Договор о правовой помощи с Россией, действовавший с 1995 года, денонсировал парламент Эстонии. За принятие закона проголосовали 52 депутата из 101, сообщает 20 марта «Интерфакс».



В пояснительной записке отмечается, что Таллин будет поддерживать двусторонние отношения с Москвой на минимально возможном уровне, хотя возможность сотрудничества по вопросам гражданских, семейных и уголовных дел сохраняется. Но теперть при их решении будут исходить из правил международного частного права и международных конвенций.

