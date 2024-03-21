Эстония денонсировала договор с Россией о правовой помощи, который действовал почти 30 лет

Договор о правовой помощи с Россией, действовавший с 1995 года, денонсировал парламент Эстонии. За принятие закона проголосовали 52 депутата из 101, сообщает 20 марта «Интерфакс».
В пояснительной записке отмечается, что Таллин будет поддерживать двусторонние отношения с Москвой на минимально возможном уровне, хотя возможность сотрудничества по вопросам гражданских, семейных и уголовных дел сохраняется. Но теперть при их решении будут исходить из правил международного частного права и международных конвенций.
Ноту о денонсации Эстония должна передать России до 18 сентября этого года.
Ранее сообщалось, что Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с Россией, несмотря на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, во время которого российский лидер заявил об отсутствии территориальных претензий к странам Балтии.