Новая работа Бэнкси в Лондоне прожила три дня и была залита белой краской

Неизвестные частично перекрыли белой краской новый стрит-арт всемирно известного художника Бэнкси в столице Великобритании. Об этом 20 марта сообщает The Telegraph.

Примечательно, что вандалы наведались к муралу сразу же, как только Бэнкси в своих соцсетях признал авторство. Его новая работа — это зеленые подтеки на фоне безжизненного дерева. Также на стене нарисован человек с опрыскивателем. Расположен стрит-арт в районе парка Финсбери на севере Лондона.



В октябре 2021 года подлинный рисунок Бэнкси был продан на аукционе в Лондоне за рекордные $ 25,4 млн. Несмотря на культовый статус, Бэнкси удается сохранять в тайне свою личность — только его ближайшие помощники знают, как он выглядит и как его на самом деле зовут.

